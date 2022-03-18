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В Рязани пачка офисной бумаги подорожала в четыре раза
Покупатели рассказали, что месяц назад пачка бумаги А4 стоила 250 рублей, а сейчас уже 900. В магазине канцтоваров отказались комментировать ситуацию.

В Рязани пачка офисной бумаги подорожала в четыре раза. Корреспондент РЗН. инфо сходил в магазин канцтоваров и пообщался с продавцами и покупателями.

«Начальник послал купить бумагу А4. Это уже второй магазин канцтоваров. Цена выросла значительно, месяц назад мы закупали по 250 рублей за упаковку, а сейчас уже не меньше 900 рублей. Вот взял последние пять пачек с полки, больше нет», — рассказал мужчина.

Администратор магазина канцтоваров отказалась комментировать повышение цен и наличие офисной бумаги. А вот продавец же рассказал, что «все, что в наличие, находится на полках».

Кроме того, магазины, работающие онлайн, не берут заявки на поставку. На сайте сказано, что бумаги нет складе.