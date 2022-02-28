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В Касимове заметили журналистов с телеканала НТВ
Ранее касимовцы записали обращение к Квентину Тарантино. Горожане попросили американского режиссера помочь сохранить дом доктора Живаго, в котором жил дядя Бориса Пастернака — доктор Осип Кауфман.

В Касимов приехали журналисты телеканала НТВ. Информация об этом появилась в Telegram.

«В Касимове работают журналисты с телеканала НТВ, снимают „дом Пастернака“», — говорится в сообщении.

Ранее касимовцы записали обращение к Квентину Тарантино. Горожане попросили американского режиссера помочь сохранить дом доктора Живаго, в котором жил дядя Бориса Пастернака — доктор Осип Кауфман.

Обращение прокомментировали Ксения Собчак, Алексей Пивоваров и Илья Варламов.

Касимовская администрация рассказала о планах по восстановлению дома.