В Касимове заметили журналистов с телеканала НТВ
Ранее касимовцы записали обращение к Квентину Тарантино. Горожане попросили американского режиссера помочь сохранить дом доктора Живаго, в котором жил дядя Бориса Пастернака — доктор Осип Кауфман.
В Касимов приехали журналисты телеканала НТВ. Информация об этом появилась в Telegram.
«В Касимове работают журналисты с телеканала НТВ, снимают „дом Пастернака“», — говорится в сообщении.
Ранее касимовцы записали обращение к Квентину Тарантино. Горожане попросили американского режиссера помочь сохранить дом доктора Живаго, в котором жил дядя Бориса Пастернака — доктор Осип Кауфман.
Обращение прокомментировали Ксения Собчак, Алексей Пивоваров и Илья Варламов.
Касимовская администрация рассказала о планах по восстановлению дома.