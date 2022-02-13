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Журналист Пивоваров прокомментировал видеообращение касимовцев к Тарантино
Известный журналист Алексей Пивоваров в новом видео на своем YouTube-канале «Редакция» обратил внимание на просьбу жителей Касимова к режиссеру Квентину Тарантино. Выпуск опубликован в воскресенье, 13 февраля.

Известный журналист Алексей Пивоваров в новом видео на своем YouTube-канале «Редакция» обратил внимание на просьбу жителей Касимова к режиссеру Квентину Тарантино. Выпуск опубликован в воскресенье, 13 февраля.

«Инициативные касимовцы хотели превратить заброшенный дом в музей, но местные власти их игнорируют. Тогда жители записали обращение к Квентину Тарантино, потому что когда-то он назвал Пастернака своим любимым писателем», — рассказал Пивоваров.

Он отметил, что подобный нашумевший случай произошел в Омской области. Жители деревни Верхний Карбуш обратились к бывшему канцлеру Германии Ангелы Меркель с просьбой починить им дорогу.

В выпусках «Редакция. News» Алексей Пивоваров делится новостями, которые ему показались интересными. Аудитория канала — 2,7 млн подписчиков. Пивоваров уже упоминал Касимов в своих новостных выпусках. Год назад журналист рассказал, что в городе открылся музей денег «Бабосики», где представлена коллекция из 2500 экспонатов.

Напомним, ранее касимовцы попросили американского режиссера Тарантино помочь сохранить дом доктора Живаго, в котором жил дядя Бориса Пастернака — доктор Осип Кауфман. По свидетельствам современников, в чертах доктора Живаго узнаются черты доктора Кауфмана, а Касимов, в который Пастернак приезжал, спасаясь от гражданской войны, многие литературоведы воспринимаю как прообраз города Юрятино из романа. На инцидент обратила внимание журналистка и телеведущая Ксения Собчак.

После этого касимовская администрация рассказала о планах по восстановлению дома доктора Живаго.