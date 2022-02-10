Касимовцы записали обращение к Квентину Тарантино

Горожане попросили американского режиссера помочь сохранить дом доктора Живаго, в котором жил дядя Бориса Пастернака — доктор Осип Кауфман.

Касимовцы записали обращение к Квентину Тарантино. Ролик появился на YouTube.

Горожане попросили американского режиссера помочь сохранить дом доктора Живаго, в котором жил дядя Бориса Пастернака — доктор Осип Кауфман. По свидетельствам современников, в чертах доктора Живаго узнаются черты доктора Кауфмана, а Касимов, в который Пастернак приезжал, спасаясь от гражданской войны, многие литературоведы воспринимаю как прообраз города Юрятино из романа.

«Уважаемый мистер Тарантино. Мы знаем вашу любовь к русской литературе. Знаем, что с Борисом Пастернаком у вас особая духовная связь. Мы хотим сохранить ту частичку дореволюционной России, которая была дорога Борису Пастернаку. Мы хотим превратить этот дом в музей. Нам стыдно обращаться за помощью к вам, американскому режиссеру. Но местные власти не оставили нам выбора. Все наши обращения оказались безрезультатными. Чиновники разводят руками, говоря, что нет средств на реконструкцию», — говорится в обращении касимовцев.

Отмечается, что здание сгорело и в нем живут бомжи.

«Мы обращаемся к вам, потому что вы любите и цените русскую культуру намного больше чем среднестатистический российский чиновник. Помогите нам сохранить это исторически важное для города здание и приезжайте к нам в гости», — добавили горожане.