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Касимовская администрация рассказала планы по восстановлению дома доктора Живаго
После расселения дом № 11 по улице Карла Либкнехта переведут в статус нежилого и объявят тендер на реставрацию.

Касимовская администрация рассказала планы по восстановлению дома доктора Живаго. Об этом пишет сайт ИД «Пресса».

Чиновники сообщили, что дом, куда в 1920 году приезжал в гости к своему дяде Борис Пастернак, признали аварийным в апреле 2017 года. С тех пор в доме остается не расселенной одна квартира, которая находится в долевой собственности. Вопрос о расселении решают в суде, очередное заседание которого назначено на 28 февраля.

После расселения дом № 11 по улице Карла Либкнехта переведут в статус нежилого и объявят тендер на реставрацию.

«В случае решения суда в пользу администрации, мы примем дом в муниципальную собственность, — сказала замглавы администрации Касимова по социальным вопросам Татьяна Соловьева. — К сожалению, до этого момента у администрации нет юридических прав для его реставрации и использования».

Соловьева рассказала, что один из вариантов — это передача дома в аренду на льготных условиях один рубль за квадратный метр на 49 лет.

Ранее в сети появился ролик, в котором касимовцы просят Квентина Тарантино помочь сохранить дом доктора Живаго. В нем жил дядя писателя Бориса Пастернака Осип Кауфман, которого называют прообразом доктора Живаго. На обращение отреагировала журналистка Ксения Собчак.