«Не то чтобы беда, скорее позор». Собчак отреагировала на обращение касимовцев к Квентину Тарантино

Касимовцы обратились к Квентину Тарантино с просьбой сохранить дом доктора Живаго, в котором жил дядя Бориса Пастернака — доктор Осип Кауфман. Они сообщили, что чиновники не готовы выделить средства на реконструкцию здания.

Журналистка Ксения Собчак отреагировала на обращение к Квентину Тарантино, которое записали жители Касимова. Сообщение она опубликовала в своем Telegram-канале.

«Касимов — не чужой мне город. Два года назад мы с Сергеем Ерженковым ездили туда, снимали фильм про коронавирус, я закупала маски в местную больницу. Сейчас там беда других масштабов, да и не то чтобы беда, скорее позор. Ну как так?» — прокомментировала Собчак.

Касимовцы обратились к Квентину Тарантино с просьбой сохранить дом доктора Живаго, в котором жил дядя Бориса Пастернака — доктор Осип Кауфман. Они сообщили, что чиновники не готовы выделить средства на реконструкцию здания. Горожане записали ролик для известного кинорежиссера.