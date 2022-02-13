Блогер Варламов рассказал о просьбе жителей Касимова к Тарантино

Блогер Илья Варламов на своем YouTube-канале в выпуске о последних новостях в стране упомянул обращение активистов Касимова к американскому режиссеру Квентину Тарантино. Видео блогера опубликовано в воскресенье, 13 февраля.

Блогер Илья Варламов на своем YouTube-канале в выпуске о последних новостях в стране упомянул обращение активистов Касимова к американскому режиссеру Квентину Тарантино. Видео блогера опубликовано в воскресенье, 13 февраля.

Варламов рассказал, что в разрушенном доме, некогда принадлежащем дяде Бориса Пастернака, греются бездомные.

«Кто еще, если не голливудские звезды, спасет российскую глубинку?» — прокомментировал Варламов обращение касимовцев.

Напомним, ранее активисты записали видеообращение к Тарантино с просьбой помочь спасти историческое здание. На инцидент обратила внимание журналистка и телеведущая Ксения Собчак. После этого касимовская администрация рассказала о планах по восстановлению дома доктора Живаго.

Журналист Алексей Пивоваров в видео на своем YouTube-канале «Редакция» также обратил внимание на просьбу жителей Касимова к американскому режиссеру.