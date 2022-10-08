Движение по Крымскому мосту полностью закрыто

Так выглядит пролет автомобильной части Крымского моста, обрушившийся после ЧП.

Так выглядит пролет автомобильной части Крымского моста, обрушившийся после ЧП.

Движение по Крымскому мосту полностью закрыто, готовится запуск паромной переправы через пролив, сообщили местные власти.

На месте пожара работают экстренные службы. По данным властей, для водителей в Керчи организуют стоянку с водой и туалетами.

Напомним, утром в субботу, 8 октября, на Крымском мосту, по предварительным данным, загорелась цистерна с топливом. Очевидцы делятся кадрами с места событий.

Устраняются последствия аварии, выясняются ее причины.