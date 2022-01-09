Скандалы года. Спор епархии и мэрии за школу

Еще весной 2020 года Рязанская епархия заявила права на здание школы в центре города. Главная цель судебных претензий — переселить туда действующую духовную семинарию.

Еще весной 2020 года Рязанская епархия заявила права на здание школы в центре города. Главная цель судебных претензий — переселить туда действующую духовную семинарию.

Представители РПЦ обосновывали свое требование тем, что в XIX веке в двухэтажном особняке по Семинарской, 6 размещалось учебное заведение, которое готовило будущих священников. А нынешние воспитанники семинарии живут в стесненных условиях в неприспособленном для этих целей здании на территории Рязанского кремля.

По словам митрополита Марка, библиотека и кабинеты в ней больше похожи на монашеские кельи, нежели на учебные классы. А физической культурой воспитанники занимаются в комнате площадью 1,5 на 2,5 квадратных метра, там помещается только мат и турник.

Еще в самом начале судебного процесса городская администрация оспорила поданный иск, заявив, что в областном архиве обнаружили документы, согласно которым здание не имело статуса объекта религиозного назначения, начиная с 1914 года.

Еще один значимый аргумент мэрии — острая нехватка школ в этом микрорайоне Рязани и отсутствие земли для нового строительства. Епархии предложили несколько вариантов размещения семинарии.

«Мы были готовы к альтернативам — но то, что нам предложили, — это развалины. Такое даже предлагать неприлично», — разъяснил позицию епархии протоиерей Арсений Вилков. И его слова подтвердились.

Родители учеников школы № 6 с самого начала тяжбы поддержали аргументы мэрии и во время уличных пикетов напоминали общественности про специфику «французской» школы, которая будет утрачена при ее расформировании.

Активисты создали петицию против передачи школы епархии. На онлайн-платформе по состоянию на ноябрь 2021 года собрано уже более 40 тысяч подписей.

«Это дело требует широкой огласки. Просим помочь сохранить здание, Епархия уже забрала рязанский кремль. Нельзя детей лишать еще и их родной школы!», — говорится в подписи к петиции.

Родители также записали обращение к Владимиру Путину.

На сегодняшний день в школе учится около 600 детей. Согласно постановлению администрации города о закреплении общеобразовательных учреждений за конкретными территориями Рязани, к шестой относится более 60 многоквартирных домов десяти центральных улиц, а также дети военных, работающих в училище ВДВ.

Позицию мэрии и родителей поддержали в областном правительстве.

Министр образования Рязанской области Ольга Щетинкина высказалась за то, что здание должно служить светской образовательной организации.

«Сейчас есть потребность в строительстве двенадцати новых школ на территории Рязани. Передача здания епархии с последующим его освобождением станет очень серьезной проблемой, тем более для центра города. Считаю, что принять решение о передаче в данном случае социально неправильно, надеюсь, этого не произойдет. Дети — главная ценность в этом мире. Их интересы страдать не должны», — сказала Щетинкина.

Но несмотря на протесты родителей и аргументы властей, в июне Арбитражный суд Рязанской области передал здание школы № 6 с углубленным изучением французского языка Рязанской епархии.

«Мы никого не гоним на улицу, мы не против школы. Но считаем, что у администрации есть необходимые ресурсы, чтобы предоставить педагогам и учащимся лучший вариант для размещения учебного заведения», — заявил вскоре после заседания протоиерей Арсений Вилков.

Администрация обжаловала решение в арбитражном суде Тулы.

«При самом плохом для нас сценарии (если решение останется без изменений) здание школы № 6 будет включено в план передачи, который предусматривает временной промежуток в шесть лет с момента поступления заявления», — считает рязанский градоначальник Елена Сорокина

На момент выхода спецпроекта судебное разбирательство по кассационной жалобе мэрии продолжается.