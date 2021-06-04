Сорокина отреагировала на решение суда по передаче школы Рязанской епархии

Мэр сообщила, что администрация будет подавать апелляцию на решение суда.

Сорокина отреагировала на решение суда по передаче школы Рязанской епархии. Об этом мэр Рязани написала на своей странице «ВКонтакте».

Елена Сорокина сообщила, что администрация будет подавать апелляцию на решение суда.

«При самом плохом для нас сценарии (если решение останется без изменений) здание школы №6 будет включено в план передачи, который предусматривает временной промежуток в 6 лет с момента поступления заявления», — отметила градоначальница.

Также Сорокина сообщила, что сейчас в школе работает летний лагерь, а по его окончании начнется подготовка к учебному году.

Она подчеркнула, что здание должно служить школе и образованию детей.

Напомним, права на историческое здание Рязанская епархия заявила весной 2020 года.