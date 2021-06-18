Рязанская епархия прокомментировала скандал со зданием школы №6

Исполняющий обязанности руководителя информационно-аналитического отдела епархии протоиерей Арсений Вилков рассказал в интервью газете «Рязанские новости» позицию епархии по данному вопросу.

Рязанская епархия прокомментировала скандал со зданием школы №6. Об этом пишет газета «Рязанские новости».

Исполняющий обязанности руководителя информационно-аналитического отдела епархии протоиерей Арсений Вилков рассказал в интервью газете позицию епархии по данному вопросу.

«До этого момента мы не делали никаких официальных заявлений, потому что не думали, что будет такая кампания по очернению епархии в связи с решением арбитражного суда», — отметил Вилков.

Протоиерей уточнил, что судебный процесс строился исключительно на законных основаниях.

Также Вилков опроверг информацию о том, что администрация ведет с епархией переговоры «для определения вариантов действий».

До решения суда мэрия предлагала на замену зданию школы четыре варианта — бывший доходный дом купца Овсянникова на улице Семинарской, дом №14; бывшее здание богадельни на улице Затинной, дом №80; «Дом Запольской» на улице Садовой, дом №42 и дом №80 на улице Пронской. После решения суда епархии предлагали еще два варианта — деревянное здание детского сада на улице Первомайский и оздоровительный лагерь «Истоки» в Солотче.

«Мы были готовы к альтернативам — но то, что нам предложили, — это развалины. Такое даже предлагать неприлично», — рассказал Вилков.

По словам протоиерея, если бы между администрацией и епархией сложился конструктивный диалог, то можно было бы рассматривать разные варианты зданий.

«Теперь уже был суд, теперь нет ни желания, ни намерений искать замены», — сказал Вилков.

Вилков также прокомментировал детские пикеты, отметив, что к ним епархия относится отрицательно.

«Мы никого не гоним на улицу, мы не против школы. Но считаем, что у администрации есть необходимые ресурсы, чтобы предоставить педагогам и учащимся лучший вариант для размещения учебного заведения», — заключил протоиерей.