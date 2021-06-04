Мэрия оспорит решение суда о передаче школы №6 епархии
Горадминистрация оспорит решение, так как заявитель не доказал наличие у здания школы статуса объекта религиозного назначения. Также в мэрии отметили, что епархия нарушила процедуру обращения с заявлением о передаче имущества.
Администрация Рязани подаст апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда по передаче школы №6 Рязанской епархии. Об этом сообщил
Горадминистрация оспорит решение, так как заявитель не доказал наличие у здания школы статуса объекта религиозного назначения. Также в мэрии отметили, что епархия нарушила процедуру обращения с заявлением о передаче имущества.
«Апелляционная жалоба будет подана в сроки, установленные Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации», — говорится в сообщении администрации.
Напомним, суд вынес решение о передаче школы епархии в пятницу, 4 июня.