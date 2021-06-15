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В Рязани создали петицию против передачи школы епархии
Петиция адресована президенту России Владимиру Путину с просьбой оставить здание шестой школы детям. Отмечается, что всего необходимо собрать 500 подписей.

В Рязани создали петицию против передачи школы епархии. На онлайн-платформе собрали уже 405 подписей.

Петиция адресована президенту России Владимиру Путину с просьбой оставить здание шестой школы детям. Отмечается, что всего необходимо собрать 500 подписей.

«Это дело требует широкой огласки. Просим помочь сохранить здание, Епархия уже забрала Рязанский Кремль. Нельзя детей лишать еще и их родной школы!», — говорится в подписи к петиции.

Напомним, по решению арбитражного суда здание единственной «французской» школы №6 по улице Семинарской передадут областной епархии. Решение суда подняло волну общественного негодования. Родители и ученики провели онлайн-флешмоб в защиту своей школы.