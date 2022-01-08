События года. Исчезновение Елены Логуновой

В июле 26-летняя мать двоих детей, рязанка Елена Логунова бесследно исчезла спустя несколько дней после своего дня рождения.

В июле 26-летняя мать двоих детей, рязанка Елена Логунова бесследно исчезла спустя несколько дней после своего дня рождения.

Пять месяцев ее ищут следователи, добровольцы, экстрасенсы, к работе также подключился частный детектив. Но все эти усилия каких-либо результатов не дали, хотя об обстоятельствах пропажи известно многое и дело приобрело федеральный резонанс благодаря телевизионным ток-шоу.

Днем 25 июля девушка вышла из дома на улице Черновицкой. Ее не зафиксировала ни одна камера уличного видеонаблюдения. По данным следствия, сотовый телефон Елены был вне зоны доступа с 10 утра.

Уже в первые дни после исчезновения было возбуждено уголовное дело об убийстве. Под личный контроль дело взял председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Муж пропавшей прошел проверку на полиграфе, который показал, что он не причастен к ее исчезновению. С другой стороны, родственники девушки продолжают верить, что она жива.

Мать пропавшей Елены Логуновой Наталия Кошелева вспоминает, что в последний раз видела дочь, когда та пришла к матери сразу после дня рождения: они решили продлить праздник. По словам женщины, Елена была в хорошем настроении, много улыбалась.

«Мам, главное, чтобы все были живы и здоровы». Это были последние слова, которые я услышала от своей дочери, когда мы лично виделись", — рассказала Наталья.

Женщина вспоминает, что в день, когда Елена пропала, они созвонились в 8:30 утра. По телефону дочь рассказала, что ночью дети почти не спали. И поделилась, что ей приснился кошмар.

«Я тоже сказала, что плохо спала, потому что сердце билось часто. Мы обменялись и договорились созвониться в течение дня. Но уже в 11 часов она не брала трубку. Я подумала, что она занимается детьми, а телефон разрядился. Мы собирались с мужем приехать в Рязань с дачи, я планировала вечером к ней зайти. Но в 17:30 позвонил зять и сказал, что моя дочь не вернулась домой», — поделилась событиями рокового дня рязанка.

По словам мужа Логуновой, Александра, Елена собралась на Полетаевский рынок, взяла сотовый и попросила супруга позвонить ей, когда дети проснутся. После ухода ее телефон был недоступен.

«Когда Наталья Юрьевна [мать Елены Логуновой] пришла к нам домой и спросила, где искать Лену, я ответил, что может она в люк провалилась, так как у нас около дома ремонтировали дорогу. Это одна из моих версий», — отметил Александр.

Частный детектив Екатерина Шумякина предположила, что в промежуток с 8:53 до 9:00 с Логуновой что-то случилось. Одна из версий — супруги поссорились и Елена собралась уходить от Александра с дочками.

«И тут, как я предполагаю, вариантов развития событий два: Александр в состоянии аффекта или задушил ее или ударил так, что она упала и ударилась так, что впоследствии умерла», — полагает детектив.

«А дальше было дело техники. Найти место и закопать тело, да простит меня мама Лены за эти слова», —развивала свою мысль Шумякина.

В начале октября волонтеры провели поиски в районе Сысоевского кладбища, которые никаких результатов не дали.

Стоит отметить, что в поисках не принял участия муж Елены Александр. По словам частного детектива, помочь найти Елену не вызвались его родственники и друзья.

Шумякина добавила, что хочет, чтобы ее предположения оказались ошибкой.

«И тогда я обязательно принесу извинения семье Логуновых лично, в частности Александру», — отметила Шумякина.