Детектив заявила, что Елену Логунову убил муж

«Собрав информацию по максимуму, опираясь на свой опыт и практику, ниже я попытаюсь рассказать, свое личное видение всей этой истории. Это мое мнение, основанное на той информации, которая имеется», — написала детектив.

Детектив заявила, что Елену Логунову убил муж. Об этом она написала в Instagram.

Детектив сообщила, что собрала «информацию по максимуму» и рассказала свое видение истории.

22 июля у Елены был день рождения. По предположению детектива, между ней и супругом в тот день произошла очередная ссора, после которой девушка сообщила своей матери, что хочет «взять девчонок и бежать» (речь идет о дочерях Елены — прим.ред.).

Детектив предположила, что Елена заявила супругу о своем уходе.

«Это очень больно ударило по Александру, считавшего Лену своей собственностью, ведь даже не стесняясь бабушки, он поднимал руку на Лену», — рассказала детектив.

Она заявила, что отношение к девушке в семье Логуновых было «нехорошим».

«Возможно они тоже „капали“ на мозг Александра, что не ту он жену выбрал себе в жены.», — отметила Шумякина.

По ее словам, 23-24 июля напряжение в семье росло, поскольку Елена приняла решение.

«В ночь на 25 июля мама Лены, Наталья и ее муж Сергей спали очень плохо. Утром не выдержав Наталья набрала Лене. Проговорили до 8:53. Вроде все хорошо. А в 9:00, согласно данным оператора связи, телефон Лены погас и больше не включался никогда», — рассказала детектив.

Екатерина Шумякина заявила, что в промежуток с 8:53 до 9:00 с рязанкой что-то случилось. Она предположила, что встал вопрос об уходе Елены от Александра с дочками.

«И тут, как я предполагаю, вариантов развития событий два: Александр в состоянии аффекта или задушил ее или ударил так, что она упала и ударилась так, что впоследствии умерла», — написала детектив.

Она сообщила, что после этого супруг Елены совершил 24 звонка маме, также он звонил отцу, бабушке и дедушке. После звонка родители его приехали в Рязань около 15 часов, заехали на мойку самообслуживания и были около дома в 15:30. По словам детектива, в 17:15 Александр написал матери Елены сообщение со словами: «Лена пропала». Он рассказал, что она пару часов назад ушла «то ли за микроволновкой, то ли за шмотками».

«А дальше было дело техники. Найти место и закопать тело, да простит меня мама Лены за эти слова. И здесь всплывают Исады и Киструсское сельское поселение рядом с ними. Я там была, идеальное место для схрона», — написала Шумякина.

Она отметила, что эту планирует детально обследовать эту территорию.

Детектив заявила, что она и поисковики обошли пешком половину Рязани для отработки версий о суициде, маньяке и о том, что девушка ушла сама.

«Больше эти версии мы не рассматриваем», — заявила Шумякина.

Она рассказала, что, по его словам, после того, как к дому приехали родители Александра, он отдал им детей, отвез вещи в гараж и поехал искать Елену на улице Полетаева.

«Из детализации видно, что Лене он звонил всего два раза. Днем и вечером в 20:17. В полицию он прибыл и написал заявление не раньше, чем в 18:40—19:00 », --добавила детектив.

Она отметила, что родители Александра ни разу не позвонили Елене. По словам Шумякиной, супруг ранее звонил часто Елене, а 25 июля было всего два звонка, после этого дня — ни одного.

Также детектив заявила, что вечером Александр пытался заблокировать карту Елены.

«Зачем? А если это инструмент, по которому можно отследить и установить ее местонахождение», — задалась вопросом Шумякина.

Она считает, что Наталье — матери Елены — не дают внуков, поскольку старшая девочка может что-то показать или нарисовать.

«И вопрос, как только попросит Наталья, мы отработаем в суде и заставим семью Логуновых исполнять законы с помощью решения суда, раз добровольно они этого делать не желают», — написала детектив.

«А теперь задайте себе один вопрос. Сможете ли вы спокойно спать, когда ваш близкий человек пропал? Не обрывать его телефон в надежде, что он включится? Не искать его, говоря бабушке в 4 утра, что пусть ее ищут те, кто за это получает деньги? Сможете? Я — нет», — отметила Шумякина.

Детектив добавила, что хочет, чтобы это все оказалось ошибкой.

«И тогда я обязательно принесу извинения семье Логуновых лично, в частности Александру», — отметила Шумякина.

Она считает, что его нужно перевести из статуса свидетеля в статус подозреваемого. Детектив заключила, что его причастность и отношение к Лене для нее очевидны.

Напомним, в минувшие выходные в Рязани прошли очередные поиски Елены Логуновой.