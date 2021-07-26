В Рязани пропала 26-летняя девушка

Всех, кто располагает информацией о пропавшей, просьба обращаться по номерам телефона: 8-800-700-54-52 или 112.

В Рязани пропала 26-летняя девушка. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

В Рязани пропала Логунова (Кошелева) Елена Сергеевна 1995 года рождения. 25 июля 2021 года девушка вышла из дома и не вернулась.

Приметы: рост 163 сантиметра, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза зеленые.

Была одета: джинсовая куртка с капюшоном, белая футболка со стразами, голубые джинсы, черные кроссовки.

С собой: небольшой рюкзак бежевого цвета.

Всех, кто располагает информацией о пропавшей, просьба обращаться по номерам телефона: 8-800-700-54-52 или 112.