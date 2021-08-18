Следователи обратились к рязанцам в связи с пропажей 26-летней Елены Логуновой

Во время предварительного следствия установили, что 25 июля 2021 года около 15:00 девушка ушла из дома в магазин и не вернулась. На связь с родственниками она не выходила, а ее телефон выключен.

Следователи продолжают расследование уголовного дела, возбужденного по факту исчезновения 26-летней Елены Логуновой. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Во время предварительного следствия установили, что 25 июля 2021 года около 15:00 девушка ушла из дома в магазин и не вернулась. На связь с родственниками она не выходила, а ее телефон выключен.

«Все это дает основания полагать, что в отношении Логуновой Е. С. было совершено преступление, предусмотренное частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)», — говорится в сообщении. Девушку продолжают искать, в том числе поисково-спасательные отряды. Расследование продолжается.