Следователи обратились к рязанцам в связи с пропажей 26-летней Елены Логуновой
Во время предварительного следствия установили, что 25 июля 2021 года около 15:00 девушка ушла из дома в магазин и не вернулась. На связь с родственниками она не выходила, а ее телефон выключен.
Следователи продолжают расследование уголовного дела, возбужденного по факту исчезновения 26-летней Елены Логуновой. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.
Во время предварительного следствия установили, что 25 июля 2021 года около 15:00 девушка ушла из дома в магазин и не вернулась. На связь с родственниками она не выходила, а ее телефон выключен.
«Все это дает основания полагать, что в отношении
Всех, кому известна информация о пропавшей, попросили обращаться по номерам