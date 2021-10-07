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Супруг назвал свою версию возможной гибели Елены Логуновой
Александр Логунов ее озвучил в четверг, 7 октября, в эфире шоу «На самом деле» на «Первом канале».

Супруг назвал свою версию возможной гибели Елены Логуновой. Александр Логунов ее озвучил в четверг, 7 октября, в эфире шоу «На самом деле» на «Первом канале».

«Когда Наталья Юрьевна [мать Елены Логуновой] пришла к нам домой и спросила, где искать Лену. Я ответил, что может она в люк провалилась, так как у нас около дома ремонтировали дорогу. Это одна из моих версий», — отметил Александр.

Так он объяснил слова, которые ранее публиковали в СМИ о том, что Елену следует искать «в люках».

По словам ведущего шоу, Александр также считает, что жена могла стать возможной жертвой маньяка из дома, так как ни одна камера не зафиксировала ее выход из дома.

Отец Александра Логунова, Сергей, предположил, что она могла покинуть дом только одним способом. «Если только автомобиль ее ждал около дома. Возможно интрига или встреча с кем то», — отметил Сергей Логунов.