\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 04
-11°
Срд, 05
-7°
Чтв, 06
ЦБ USD 74.29 0.64 31/12
ЦБ EUR 84.07 0.87 31/12
Нал. USD 73.50 / 75.60 15:17
Нал. EUR 83.20 / 85.30 12:32
Новости
Публикации
​​IVI покажет мультфильм «Лига монстров» в новогодние каникулы
Комедийный мультфильм от студии Paramount «Лига монстро...
10 часов назад
435
Глава рязанского Минздрава о борьбе с пандемией, лекарствах для диабет...
Новости, которые напрямую касаются здоровья людей, оста...
31 декабря 2021 12:34
3 544
Как будут работать торговые центры и супермаркеты в новогодние праздни...
Традиционно режим работы ТРЦ и гипермаркетов в новогодн...
30 декабря 2021 18:39
17 108
Где рязанцам активно отдохнуть в новогодние праздники
В длинные январские каникулы многим рязанцам, решившим...
29 декабря 2021 12:34
5 960
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Объекты годы. Возрождение Городских рядов и Торгового городка
В июне в Рязани после реставрации открылись Торговые ряды, расположенные между площадью Ленина и улицей Краснорядской. В основательно реконструированном здании расположились различные магазины и заведения общепита, в том числе одна из крупнейших международных сетей быстрого питания.

В июне в Рязани после реставрации открылись Торговые ряды, расположенные между площадью Ленина и улицей Краснорядской. В основательно реконструированном здании расположились различные магазины и заведения общепита, в том числе одна из крупнейших международных сетей быстрого питания.

Более 10 лет объект культурного наследия федерального значения XVIII—XIX вв. находился в полном запустении. Старое здание почти десять лет стояло без освещения, водопровода, теплоснабжения. Инвесторы не проявляли особого интереса к восстановлению городской достопримечательности. Скорее всего, их отпугивала дороговизна реконструкции и ее особенности, связанные со статусом этой недвижимости. Только в сентябре 2017 года по итогам открытого конкурса, устроенного региональным минимущества, у Торговых рядов появился новый собственник, который взялся за восстановление ценного памятника архитектуры. Цена сделки по нашим данным составила 79 миллионов рублей.

Проект реставрации составляли лицензированные специалисты, а затем он был утвержден региональной инспекцией по охране объектов культурного наследия.

В здании поменяли все инженерные сети, появилась даже система вентиляции, которой до этого никогда не было. Вернув зданию старинный внешний облик, внутри оборудовали удобные переходы, лестницы, эскалаторы и даже лифт для маломобильных граждан.

Если реставрация Торговых рядов уже завершена, то ремонтные работы на территории рязанского Торгового городка в июле этого года только начались. Их первый этап проходил на полукруглом портале главного входа. Арки расчистили от ржавых металлических элементов, убрали битый кирпич, облагородили стены. Торговые ряды рынка, работающего за главным входом, сдвинули ближе к зданию автовокзала «Приокский».

Еще в сентябре 2020 года задачу по восстановлению Торгового городка, состоящего из 24 объектов недвижимости, поставил губернатор Вячеслав Любимов. В августе 2021 года была окончательно утверждена новая концепция этого комплекса.

После реконструкции его визитной карточкой станет павильон «Районы», где появятся летнее кафе и уличный бар. В одном из павильонов планируется открыть музей, посвященный истории Торгового городка. В павильоне «Животноводство» появится филиал библиотеки имени Горького, разработанной в формате городской гостиницы. В павильоне «Наука» пройдут выставки и мастер-классы.

В павильоне «Строительство и стройматериалы» горожане смогут сыграть в шахматы, взять в прокат велосипед и другой спортивный инвентарь. В планах восстановить центральную площадь с фонтаном, дорожки, исторические входные группы зданий и озеленить участки.

Сейчас уже запущен механизм передачи объекта в областную собственность, при этом часть зданий комплекса планируется передать Музею молодежного движения.