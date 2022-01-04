Объекты годы. Возрождение Городских рядов и Торгового городка

В июне в Рязани после реставрации открылись Торговые ряды, расположенные между площадью Ленина и улицей Краснорядской. В основательно реконструированном здании расположились различные магазины и заведения общепита, в том числе одна из крупнейших международных сетей быстрого питания.
Более 10 лет объект культурного наследия федерального значения
Проект реставрации составляли лицензированные специалисты, а затем он был утвержден региональной инспекцией по охране объектов культурного наследия.
В здании поменяли все инженерные сети, появилась даже система вентиляции, которой до этого никогда не было. Вернув зданию старинный внешний облик, внутри оборудовали удобные переходы, лестницы, эскалаторы и даже лифт для маломобильных граждан.
Если реставрация Торговых рядов уже завершена, то ремонтные работы на территории рязанского Торгового городка в июле этого года только начались. Их первый этап проходил на полукруглом портале главного входа. Арки расчистили от ржавых металлических элементов, убрали битый кирпич, облагородили стены. Торговые ряды рынка, работающего за главным входом, сдвинули ближе к зданию автовокзала «Приокский».
Еще в сентябре 2020 года задачу по восстановлению Торгового городка, состоящего из 24 объектов недвижимости, поставил губернатор Вячеслав Любимов. В августе 2021 года была окончательно утверждена новая концепция этого комплекса.
После реконструкции его визитной карточкой станет павильон «Районы», где появятся летнее кафе и уличный бар. В одном из павильонов планируется открыть музей, посвященный истории Торгового городка. В павильоне «Животноводство» появится филиал библиотеки имени Горького, разработанной в формате городской гостиницы. В павильоне «Наука» пройдут выставки и мастер-классы.
В павильоне «Строительство и стройматериалы» горожане смогут сыграть в шахматы, взять в прокат велосипед и другой спортивный инвентарь. В планах восстановить центральную площадь с фонтаном, дорожки, исторические входные группы зданий и озеленить участки.
Сейчас уже запущен механизм передачи объекта в областную собственность, при этом часть зданий комплекса планируется передать Музею молодежного движения.