Объекты годы. Возрождение Городских рядов и Торгового городка

В июне в Рязани после реставрации открылись Торговые ряды, расположенные между площадью Ленина и улицей Краснорядской. В основательно реконструированном здании расположились различные магазины и заведения общепита, в том числе одна из крупнейших международных сетей быстрого питания.

В июне в Рязани после реставрации открылись Торговые ряды, расположенные между площадью Ленина и улицей Краснорядской. В основательно реконструированном здании расположились различные магазины и заведения общепита, в том числе одна из крупнейших международных сетей быстрого питания.

Более 10 лет объект культурного наследия федерального значения XVIII—XIX вв. находился в полном запустении. Старое здание почти десять лет стояло без освещения, водопровода, теплоснабжения. Инвесторы не проявляли особого интереса к восстановлению городской достопримечательности. Скорее всего, их отпугивала дороговизна реконструкции и ее особенности, связанные со статусом этой недвижимости. Только в сентябре 2017 года по итогам открытого конкурса, устроенного региональным минимущества, у Торговых рядов появился новый собственник, который взялся за восстановление ценного памятника архитектуры. Цена сделки по нашим данным составила 79 миллионов рублей.

Проект реставрации составляли лицензированные специалисты, а затем он был утвержден региональной инспекцией по охране объектов культурного наследия.

В здании поменяли все инженерные сети, появилась даже система вентиляции, которой до этого никогда не было. Вернув зданию старинный внешний облик, внутри оборудовали удобные переходы, лестницы, эскалаторы и даже лифт для маломобильных граждан.

Если реставрация Торговых рядов уже завершена, то ремонтные работы на территории рязанского Торгового городка в июле этого года только начались . Их первый этап проходил на полукруглом портале главного входа. Арки расчистили от ржавых металлических элементов, убрали битый кирпич, облагородили стены. Торговые ряды рынка, работающего за главным входом, сдвинули ближе к зданию автовокзала «Приокский».

Еще в сентябре 2020 года задачу по восстановлению Торгового городка, состоящего из 24 объектов недвижимости, поставил губернатор Вячеслав Любимов. В августе 2021 года была окончательно утверждена новая концепция этого комплекса.

После реконструкции его визитной карточкой станет павильон «Районы», где появятся летнее кафе и уличный бар. В одном из павильонов планируется открыть музей, посвященный истории Торгового городка. В павильоне «Животноводство» появится филиал библиотеки имени Горького, разработанной в формате городской гостиницы. В павильоне «Наука» пройдут выставки и мастер-классы.

В павильоне «Строительство и стройматериалы» горожане смогут сыграть в шахматы, взять в прокат велосипед и другой спортивный инвентарь. В планах восстановить центральную площадь с фонтаном, дорожки, исторические входные группы зданий и озеленить участки.