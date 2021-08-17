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В Рязани разработали концепцию развития Торгового городка
В сентябре 2020 года Николай Любимов рассказал о решении восстановить Торговый городок. Спустя год десять зданий Торгового городка передали рязанскому музею молодежного движения.

В Рязани разработали концепцию развития Торгового городка. После реконструкции его визитной карточкой станет павильон «Районы», где появятся летнее кафе и уличный бар.

В одном из павильонов планируется открыть музей, посвященный истории Торгового городка. В павильоне «Животноводство» появится филиал библиотеки имени Горького, разработанной в формате городской гостиницы. В павильоне «Наука» пройдут выставки и мастер-классы.

В павильоне «Строительство и стройматериалы» горожане смогут сыграть в шахматы, взять в прокат велосипед и другой спортивный инвентарь. В планах восстановить центральную площадь с фонтаном, дорожки, исторические входные группы зданий и озеленить участки.

Напомним, в сентябре 2020 года Николай Любимов рассказал о решении восстановить Торговый городок. Спустя год десять зданий Торгового городка передали рязанскому музею молодежного движения.