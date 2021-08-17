В Рязани разработали концепцию развития Торгового городка

В Рязани разработали
В одном из павильонов планируется открыть музей, посвященный истории Торгового городка. В павильоне «Животноводство» появится филиал библиотеки имени Горького, разработанной в формате городской гостиницы. В павильоне «Наука» пройдут выставки и мастер-классы.
В павильоне «Строительство и стройматериалы» горожане смогут сыграть в шахматы, взять в прокат велосипед и другой спортивный инвентарь. В планах восстановить центральную площадь с фонтаном, дорожки, исторические входные группы зданий и озеленить участки.
Напомним, в сентябре 2020 года Николай Любимов рассказал о решении восстановить Торговый городок. Спустя год десять зданий Торгового городка передали рязанскому музею молодежного движения.