В Рязани разработали концепцию развития Торгового городка

В сентябре 2020 года Николай Любимов рассказал о решении восстановить Торговый городок. Спустя год десять зданий Торгового городка передали рязанскому музею молодежного движения.

В Рязани разработали концепцию развития Торгового городка . После реконструкции его визитной карточкой станет павильон «Районы», где появятся летнее кафе и уличный бар.

В одном из павильонов планируется открыть музей, посвященный истории Торгового городка. В павильоне «Животноводство» появится филиал библиотеки имени Горького, разработанной в формате городской гостиницы. В павильоне «Наука» пройдут выставки и мастер-классы.

В павильоне «Строительство и стройматериалы» горожане смогут сыграть в шахматы, взять в прокат велосипед и другой спортивный инвентарь. В планах восстановить центральную площадь с фонтаном, дорожки, исторические входные группы зданий и озеленить участки.

Напомним, в сентябре 2020 года Николай Любимов рассказал о решении восстановить Торговый городок. Спустя год десять зданий Торгового городка передали рязанскому музею молодежного движения.