В Рязани открылись отреставрированные Торговые ряды на улице Краснорядской

Более 10 лет объект культурного наследия федерального значения находился в полном запустении. Старое здание стояло без освещения, водопровода, теплоснабжения. Долгое время никто не желал взяться за восстановление городской достопримечательности.

После реставрации открылись Торговые ряды , расположенные между площадью Ленина и улицей Краснорядской. На первом этаже распахнули двери первые магазины и заведения досуга.

В остальных завершаются подготовительные работы. Более 10 лет объект культурного наследия федерального значения находился в полном запустении. Старое здание стояло без освещения, водопровода, теплоснабжения. Долгое время никто не желал взяться за восстановление городской достопримечательности. Только в сентябре 2017 года стало известно, что появился новый собственник — ООО «Имэкс нефтепродукт», который возьмет на себя ответственность за восстановление памятника архитектуры XVIII—XIX вв. еков. Право приобретения и реставрации городской достопримечательности компания получила по итогам открытого конкурса министерства имущественных и земельных отношений Рязанской области. Реставрация прошла по всем правилам: проект составляли лицензированные специалисты, его утверждала государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Рязанской области. В здании поменяли все инженерные сети, появилась даже система вентиляции, которой раньше никогда не было. Возвратив зданию старинный внешний облик, внутри оборудовали удобные переходы, лестницы, эскалаторы и даже лифт для маломобильных граждан. К празднованию Дня города, которое пройдет 7 августа, большинство досуговых, торговых и сервисных заведений в Торговых рядах уже откроют.