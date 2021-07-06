Торговый городок перейдет Музею молодежного движения
Комплекс Торгового городка состоит из 24 зданий. Только десять из них принадлежат муниципалитету. Остальные находятся в частной собственности.
Торговый городок передадут Музею истории молодежного движения. Об этом стало известно во вторник, 6 июля, на заседании гордумы.
Напомним, комплекс Торгового городка состоит из 24 зданий. Только десять из них принадлежат муниципалитету. Остальные находятся в частной собственности.
Муниципальную часть передают в безвозмездное пользование музея.