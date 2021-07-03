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В Торговом городке начались ремонтные работы
В Рязани на территории Торгового городка начались ремонтные работы на полукруглом портале главного входа.

В Рязани на территории Торгового городка начался ремонт. Работы проводят на полукруглом портале главного входа. Идет расчистка арок от ржавых металлических элементов, уборка битого кирпича, зачистка стен. Торговые ряды рынка, работающего за главным входом, сдвинули в сторону.

Напомним, Торговый городок пообещал восстановить губернатор. Гордума собирается передать его Музею истории молодежного движения. Такой вопрос обсудили в гордуме в среду, 30 июня.