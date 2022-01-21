Суд запретил завозить на свалку в Захаровском районе отходы из других регионов

Мусоровозы из других регионов замечали в Захаровском районе прошлым летом. Местные жители ночевали на свалке, чтобы не пропустить машины с мусором из Москвы.

Арбитражный суд Рязанской области запретил ООО «Захаровское ЖКХ» принимать и размещать отходы I-IV классов опасности на арендованных земельных участках. Об этом пишет ИД « Пресса ».

Главный специалист районной администрации Алик Мирманов рассказал, что власти передали в аренду у ООО «Захаровское ЖКХ» земельный участок по договору. На участке расположилась свалка для отходов I — IV классов опасности, которые возникли в результате жизнедеятельности физических и юридических лиц только на территории Захаровского района.

В конце 2020 года ООО «Захаровское ЖКХ» сменился собственник. На территорию стали завозить мусор с Московской области, что вызвало недовольство жителей района.

По словам Мирманова, 18 мая 2021 года местная администрация подала исковое заявление в Арбитражный суд Рязанской области о расторжении договора аренды земельного участка.12 ноября прошло совещание под руководством главы администрации Захаровского района Ильдуса Абдюшева с участием представителей ООО «Захаровское ЖКХ», полиции, инициативной группы жителей села Захарово.

Администрация дополнительно подала заявление в Арбитражный суд Рязанской области. 10 января 2022 года Арбитражный суд Рязанской области запретил ООО «Захаровское ЖКХ» принимать и размещать отходы I-IV классов опасности на арендованных земельных участках.

Кроме того, в конце декабря прошлого года Михайловский районный суд вынес постановление о приостановлении деятельности ООО «Захаровское ЖКХ» на 90 суток за административное правонарушение, предусмотренное частью 4 статьи 6.35 КоАП РФ.

Напомним, местные жители неоднократно жаловались на проблему. Мусоровозы из других регионов замечали в Захаровском районе прошлым летом. Местные жители ночевали на свалке, чтобы не пропустить машины с мусором из Москвы. Николай Любимов поручил создать комиссию для урегулирования вопроса с полигоном на заседании облправительства.