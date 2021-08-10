Жители Захаровского района ночуют на свалке, чтобы не пропустить машины с мусором из Москвы
Люди ночуют на свалке, чтобы не пропустить машины с мусором. Мусоровозы из других регионов заметили в Захаровском районе в конце июля.
Жители Захаровского района ночуют на свалке, чтобы не пропустить машины с мусором из Москвы. Информация об этом появилась в соцсети.
По словам автора поста, в Захаровский районе возят отходы из Москвы и других регионов.
«Отходы с мусором и что-то жидкое в больших „КамАЗах“. Рядом находятся дома», — отмечается в сообщении.
По словам женщины, люди ночуют на свалке, чтобы не пропустить машины с мусором.
«Писали во все инстанции. Что делать, не знаем», — написала она.
Местные жители также отметили, что свалка находится около места, где берет начало ручей Шум.
Напомним, мусоровозы из других регионов заметили в Захаровском районе в конце июля.