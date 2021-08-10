Жители Захаровского района ночуют на свалке, чтобы не пропустить машины с мусором из Москвы

Люди ночуют на свалке, чтобы не пропустить машины с мусором. Мусоровозы из других регионов заметили в Захаровском районе в конце июля.

Жители Захаровского района ночуют на свалке, чтобы не пропустить машины с мусором из Москвы. Информация об этом появилась в соцсети.

По словам автора поста, в Захаровский районе возят отходы из Москвы и других регионов.

«Отходы с мусором и что-то жидкое в больших „КамАЗах“. Рядом находятся дома», — отмечается в сообщении.

По словам женщины, люди ночуют на свалке, чтобы не пропустить машины с мусором.

«Писали во все инстанции. Что делать, не знаем», — написала она.

Местные жители также отметили, что свалка находится около места, где берет начало ручей Шум.

Напомним, мусоровозы из других регионов заметили в Захаровском районе в конце июля.