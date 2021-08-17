Губернатор попросил прокуратуру и Росприроднадзор подключиться к проблеме с полигоном в Захаровском районе

Любимов поручил оперативно сформировать межведомственную комиссию и направить ее в Захаровский район, чтобы подробно изучить ситуацию с утилизацией ТКО и решить, как действовать с эксплуатирующей организацией ООО «Захаровское ЖКХ».

Во вторник, 17 августа, губернатор Николай Любимов поинтересовался результатами выездной работы в Захаровском районе, где местные жители жаловались на незаконный вывоз мусора из других регионов.

Любимов поручил оперативно сформировать межведомственную комиссию и направить ее в Захаровский район, чтобы подробно изучить ситуацию с утилизацией ТКО и решить, как действовать с эксплуатирующей организацией ООО «Захаровское ЖКХ»."/p>

Люди подтвердили информацию, что на территорию регулярно приезжают грузовые автомобили для разгрузки отходов. Причем по документам они поступают на полигон из Московского региона", — сказал Николай Любимов. Об итогах выездной работы сообщил зампред регионального правительства Евгений Беленецкий. /p>

По его словам, члены комиссии побывали на полигоне и пообщались с местными жителями в тот же день, когда губернатор дал поручение. Комиссия изучила документы, договор со столичной компанией ООО «Экопласт», путевые листы. Полигону уже выдавали предприсания о приостановлении деятельности из-за нарушения санитарных норм. «По итогам выезда на полигон министерством ТЭК и ЖКХ подготовлено и направлено обращение в Росприроднадзор и природоохранную прокуратуру для инициирования внеплановой проверки», — сообщил зампред правительства Евгений Беленецкий./p>

Губернатор попросил подключиться к работе прокуратуру и Росприроднадзор."Мы не намерены просто так оставлять ситуацию с полигоном в Захаровском районе и должны объяснить людям: если там все законно, в чем жители справедливо сомневаются, то надо им аргументировано это объяснить, если незаконно, то нарушения, которые там есть, нужно устранить. Это действительно волнующий людей вопрос и замылить его никто не даст", — сказал Любимов. Губернатор подчеркнул, что нужно оперативно решить проблему и для этого есть все полномочия.

Напомним, мусоровозы из других регионов заметили в Захаровском районе в конце июля. Жители ночуют на свалке, чтобы не пропустить машины с мусором из Москвы.