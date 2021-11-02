В Рязанскую область продолжают ввозить мусор из других регионов

По информации местных жителей, в регион продолжают ввозить мусор из Москвы.

В Рязанскую область продолжают ввозить мусор из других регионов. Об этом сообщили активисты Экологического Рязанского альянса (ЭРА) «ВКонтакте».

По информации местных жителей, в регион продолжают ввозить мусор из Москвы.

«Меры, ограничения и запреты, как мы видим, не очень эффективны и не так страшны, чтобы их соблюдать. Рязанская область ввиду низких штрафов и отсутствия контроля властей, возможно, в скором времени превратится в полигон ТБО для всего Центрального федерального округа», — возмутились активисты.

Напомним, мусоровозы из других регионов заметили в Захаровском районе в конце июля. Местные жители ночевали на свалке, чтобы не пропустить машины с мусором из Москвы. Николай Любимов поручил создать комиссию для урегулирования вопроса с полигоном на заседании облправительства.