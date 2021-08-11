В Захаровский район выехала комиссия для решения вопроса о работе мусорного полигона

Специалисты Роспотребнадзора повторно приготовили документы для приостановки работы полигона. По итогам выезда комиссии будет направлено обращение в надзорные органы.

В Захаровский район выехала комиссия для решения вопроса о работе мусорного полигона. Об этом сообщили на сайте областного правительства.

В межведомственную комиссию вошли представители министерства ТЭК и ЖКХ Рязанской области, регионального министерства природопользования, регионального управления Роспотребнадзора и администрации Захаровского района.

Они встретились с местными жителями, которые рассказали, что на полигон регулярно приезжают мусоровозы.

В настоящее время специалисты Роспотребнадзора повторно приготовили документы для приостановки работы полигона. По итогам выезда комиссии будет направлено обращение в надзорные органы.

Напомним, мусоровозы из других регионов заметили в Захаровском районе в конце июля. Жители ночуют на свалке, чтобы не пропустить машины с мусором из Москвы. Николай Любимов поручил создать комиссию для урегулирования вопроса с полигоном на заседании облправительства.