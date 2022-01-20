Школы массово «заминировали» еще в трех российских городах

Ранее подобные сообщения получили школы и детсады Екатеринбурга, Красноярска Хабаровска и Южно-Сахалинска. Ни в одном из образовательных учреждений не нашли взрывных устройств.

В Тюмени школы начали эвакуировать из-за сообщений о возможном минировании, также учебные заведения проверяют в Челябинске и Барнауле. Об этом передает РИА Новости.

В Тюмени начали проверять школы города после сообщений о возможном минировании. До конца дня все здания осмотрят спецслужбы.

В Барнауле вторую смену всех школ перевели на дистанционное обучение из-за анонимного сообщения о возможном минировании. Часть зданий уже проверили, угроза не подтвердилась.

В Челябинске занятия в первую и вторую смены отменили. Помещения школ и прилегающих территорий проверяют.

За ложные сообщения о взрыве грозит уголовная ответственность.

Ранее подобные сообщения получили школы и детсады Екатеринбурга, Красноярска Хабаровска и Южно-Сахалинска. Ни в одном из образовательных учреждений не нашли взрывных устройств.