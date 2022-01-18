В Хабаровске 70 школ эвакуировали из-за сообщений о минировании

Из образовательных учреждений эвакуировали более 47 тысяч детей и более трех тысяч сотрудников.

В Хабаровске 70 школ эвакуировали из-за сообщений о минировании. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии города во вторник, 18 января.

Из образовательных учреждений эвакуировали более 47 тысяч детей и более трех тысяч сотрудников: старшеклассников отпустили домой, а учеников начальных классов в сопровождении педагогов отправили в учреждения культуры и дополнительного образования. Оттуда их заберут родители.

Начальник отдела общего образования Хабаровская Андрей Соболе сообщил, что сообщения о минировании поступили в школу от неизвестных по электронной почте.

Сообщается, что специалисты проверили 36 школ и не обнаружили подозрительных предметов. Учебу во вторую смену в школах отменили.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге эвакуировали учеников и учителей из 93 школ.