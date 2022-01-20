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На Сахалине неизвестные «заминировали» десятки школ
На электронные адреса школ Южно-Сахалинска неизвестные прислали сообщения о минировании учреждения. Классные руководители написали в родительские чаты, чтобы дети не приходили в школы.

На Сахалине неизвестные «заминировали» десятки школ. Об этом в четверг, 20 января, сообщил портал SKR.su.

На электронные адреса школ Южно-Сахалинска неизвестные прислали сообщения о минировании учреждений. Классные руководители написали в родительские чаты, чтобы дети не приходили в школы.

«Пожалуйста, предупредите ваших детей на случай, если сегодня у них внеурочное занятие, визит в библиотеку и так далее, — доступ в школу запрещен! В образовательное учреждение вызваны спецслужбы для обследования здания», — говорится в сообщении.

Всего подобные сообщения получили более 20 школ. Дети находятся на удаленке, поэтому угрозы для них нет, однако их все равно предупредили о запрете доступа к образовательным учреждениям.

«26 учреждений получили сообщения о „минировании“. Дети и педагоги на удаленке. Тем не менее сигналы получены, первоочередные меры для обеспечения безопасности приняты», — рассказали в администрации Южно-Сахалинска.

Ранее подобные сообщения получили школы и детсады Екатеринбурга, Красноярска и Хабаровска. Ни в одном из образовательных учреждений не нашли взрывных устройств.