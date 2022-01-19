В Красноярске эвакуировали все детские сады

Ранее 13 января в Красноярске уже были случаи эвакуации образовательных учреждений. Это было связано с анонимными сообщениями о «минировании», которые позже не подтвердились. В результате были эвакуированы более 86 тысяч учащихся и 6,5 тысяч сотрудников красноярских школ.

В Красноярске эвакуировали все детские сады. Об этом в среду, 19 января, сообщили РИА Новости со ссылкой на управления образования города.

«Проводится эвакуация во всех детских садах города», — сказали в управлении.

Причина эвакуации неизвестна.

Ранее 13 января в Красноярске уже были случаи эвакуации образовательных учреждений. Это было связано с анонимными сообщениями о «минировании», которые позже не подтвердились. В результате были эвакуированы более 86 тысяч учащихся и 6,5 тысяч сотрудников красноярских школ.

Напомним, в начале 2022 года сообщения о «минировании» приходили образовательным учреждениям в Хабаровске и Екатеринбурге. Однако взрывных устройств полиция не обнаружила ни в одном здании.