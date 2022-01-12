В Екатеринбурге 93 школы эвакуировали из-за сообщений о минировании

На электронные адреса учебных заведений пришло письмо с угрозой минирования.

В Екатеринбурге 93 школы эвакуировали из-за сообщений о минировании. Об этом в среду, 12 января, сообщил Ura.ru со ссылкой на родителей учеников.

На электронные адреса учебных заведений пришло письмо с угрозой минирования.

«Школа заминирована. Я всю жизнь всех ненавидел. Сегодня вы все почувствуете мою ненависть. Вам всем конец. Я взорву школу. Вы все умрете», — говорится в тексте.

Скриншот письма массово начали пересылать по родительским чатам. В администрации города сообщили, что по состоянию на 9:00 (07:00 мск) все люди из 93 зданий эвакуированы.

Также уточняется, что письмо сразу не заметили, так как оно ушло в спам.