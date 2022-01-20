Девять школ Ивановской области получили информацию об угрозе «минирования»
Накануне схожие сообщения получили порядка 500 учебных заведений в ЦФО.
Девять школ Ивановской области получили информацию об угрозе «минирования». Об этом сообщило
По данным собеседника журналистов, сообщения проверяют.
Ранее информацию с угрозой взрывов получили около 500 учебных заведений на территории ЦФО. При этом при проверке специалисты не нашли опасных предметов. Помимо этого, сообщения получили школы и детсады Екатеринбурга, Красноярска, Хабаровска, Южно-Сахалинска и других городов.