Девять школ Ивановской области получили информацию об угрозе «минирования»

Накануне схожие сообщения получили порядка 500 учебных заведений в ЦФО.

Девять школ Ивановской области получили информацию об угрозе «минирования». Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

По данным собеседника журналистов, сообщения проверяют.

Ранее информацию с угрозой взрывов получили около 500 учебных заведений на территории ЦФО. При этом при проверке специалисты не нашли опасных предметов. Помимо этого, сообщения получили школы и детсады Екатеринбурга, Красноярска, Хабаровска, Южно-Сахалинска и других городов.