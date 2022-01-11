Рязанская гимнастка, сорвавшаяся с высоты во время представления в цирке, выступит на заключительном представлении

20-летнюю девушку отпустили из больницы домой 9 января.

Рязанская гимнастка, сорвавшаяся с высоты во время представления в цирке, выступит на заключительном представлении. Об этом РЗН инфо рассказала представительница цирка.

20-летнюю девушку отпустили из больницы домой 9 января.

«Ей сделали УЗИ и рентген, внутренние органы не пострадали, переломов нет. Сейчас она отдыхает и набирается сил», — пояснила собеседница. По словам представительницы цирка, 13 января пройдет последняя репетиция.

«Гимнастка готова работать, посмотрим, как все пройдет», — заключила собеседница.

Напомним, инцидент произошел 9 января. Девушка упала с трехметровой высоты. Прокуратура организовала проверку. Позже о падении гимнастки рассказали очевидцы.