В рязанском цирке гимнастка упала с высоты во время представления

Как рассказали журналисту РЗН. Инфо, девушка находится в больнице, она в сознании. В цирке надеются, что все обойдется сильным ушибом, сейчас ждут заключения врачей.

В рязанском цирке двадцатилетняя гимнастка упала с трехметровой высоты во время представления. Инцидент произошел в воскресенье, 9 января.

Как рассказали в цирке журналисту РЗН. Инфо, девушка находится в больнице, она в сознании. В цирке надеются, что все обойдется сильным ушибом, сейчас ждут заключения врачей. Сейчас артистка проходит необходимый осмотр.

После того, как будет понятно состояние упавшей девушки и озвучен диагноз врачей, в цирке проведут проверку.