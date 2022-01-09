Гимнастку, упавшую во время представления с высоты, отпустили домой из больницы

Артистка провела несколько часов в больнице, где ее осматривали врачи. Они не нашли у девушки серьезных повреждений.

Гимнастку, упавшую с высоты во время представления в рязанском цирке, отпустили домой из больницы. Об этом РЗН. Инфо рассказал собственный источник. Артистка провела несколько часов в больнице, где ее осматривали врачи. Они не нашли у девушки серьезных повреждений.

Напомним, в рязанском цирке двадцатилетняя гимнастка упала с трехметровой высоты во время представления. Инцидент произошел в воскресенье, 9 января.

Прокуратура Советского района пообещала проверить рязанский цирк на исполнение законодательства об охране труда.