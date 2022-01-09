Очевидцы рассказали о падении гимнастки в Рязанском цирке во время представления

Напомним, двадцатилетняя гимнастка упала с трехметровой высоты прямо во время представления.

Появились подробности падения гимнастки в Рязанском цирке. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях в воскресенье, 9 января.

«Был там сегодня, жалко девочку. Ни звука не издала, только калачиком свернулась и не двигалась, пока напарницы не спустились со штор своих и не закончили номер», — написал очевидец.

Напомним, двадцатилетняя гимнастка упала с трехметровой высоты прямо во время представления. По данному факту прокуратура проведет проверку. Гимнастку осмотрели врачи и после нескольких часов наблюдения ее отпустили домой.