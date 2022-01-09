Прокуратура проверит рязанский цирк после падения гимнастки с высоты

Как сообщили в пресс-службе, прокуратура проведет проверку исполнения законодательства об охране труда.

Прокуратура Советского района проверит рязанский цирк после падения гимнастки с высоты. Как сообщили в пресс-службе, прокуратура проведет проверку исполнения законодательства об охране труда.

Напомним, в рязанском цирке двадцатилетняя гимнастка упала с трехметровой высоты во время представления. Инцидент произошел в воскресенье, 9 января. Девушка находится в больнице, она в сознании.