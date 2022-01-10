События года. Сказочные герои выборов в Госдуму

В сентябре 2021 года главными героями трехдневного голосования выборов в Госдуму в Рязани стали не политики и не члены избирательных комиссий, а рыцарь, грибник, водолаз и прочие «ряженые».

В сентябре 2021 года главными героями трехдневного голосования выборов в Госдуму в Рязани стали не политики и не члены избирательных комиссий, а рыцарь, грибник, водолаз и прочие «ряженые».

Итог кампании был заранее предсказуем, поэтому избирателей в необычных нарядах обсуждали гораздо активнее, чем победителей парламентской гонки.

На один из участков явилась рязанка с полным ведром грибов. На другой пожаловал рыцарь в полном облачении. А апофеозом стал мужчина в костюме водолаза, который признался сотрудникам комиссии, что голосовал впервые.

Его поддержали бегуны с «Кросса нации» и спортсмен на лыжероллерах.

Нашествие голосующих в костюмах происходило по всей России. Источники говорили, что таким образом избирателей отвлекали от сути самих выборов.

Голосование из-за пандемии проходило с 17 по 19 сентября, дабы не создавать скученность людей на участках. Напомним, что половина Госдумы формировалась по партийным спискам (для прохождения в нижнюю палату партиям необходимо набрать не менее 5% голосов), а половина — исходя из результатов по одномандатным округам.

В Рязанской области таких округов два — № 156 и 157. Как и ожидалось, по партспискам «Единая Россия» опередила соперников, набрав 46,4% в 156 округе и 49,2% в 157. Коммунисты уверенно финишировали вторыми, заметно опередив «справоросов» и либерал-демократов.

Главной сенсацией голосования стало появление парламентской партии «Новые люди», ориентированной на экономически активную молодежь и избирателей, уставших от старых лиц власти.

Таким образом в думе впервые с 1999 года оказались представители пяти партий, но как и прежде о прямой оппозиции «Единой России» никто из прошедших в думу политических сил не заявил.

А вот главным разочарованием стало фиаско ЛДПР, показавшей низкий результат, как по партспискам, так и по одномандатным округам, из-за чего в Госдуме у либерал-демократов нет ни одного представителя от Рязанской области.

В одномандатных округах победы уверенно одержали единоросы — экс начальник Рязанского училища ВДВ, действующий депутат Госдумы, Андрей Красов и недавно перешедший в региональную думу бывший главврач областной клинической больницы Дмитрий Хубезов

Кстати, спустя месяц после избрания нового состава нижней палаты Хубезов возглавил парламентский комитет по охране здоровья.

Кроме того, по спискам «Единой России» в думу, как и пять лет назад, прошел Андрей Макаров, который по-прежнему руководит бюджетным комитетом думы и считается лоббистом интересов Рязанской области.

Первое заседание обновленной Госдумы прошло уже в октябре, а самым скандальным законом, который планируется принять уже в осеннюю сессию, — введение по всей стране QR-кодов для вакцинированных и переболевших граждан, без которых нельзя будет войти в торговые центры, посетить развлекательные мероприятия, воспользоваться ж\д и воздушным транспортом.

Понимая спорность этого решения, думцы решили вынести проект на обсуждение региональных заксобраний. Абсолютное большинство местных парламентов ожидаемо проголосовало «за». Правда не обошлось без скандала. Депутат Рязоблдумы Владимир Сидоров предложил расстреливать тех, кто покупает QR коды и заявил о готовности лично участвовать в таких акциях. Вскоре коллеги обязали его публично извиниться, Сидоров согласился, но осадок от столь резкого заявления все же остался.