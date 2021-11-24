Комитет по регламенту потребовал рязанского депутата Владимира Сидорова публично извиниться

Соответствующее решение в среду, 24 ноября, члены комитета приняли на заседании, которое прошло в онлайн-формате.

Комитет по регламенту, мандатным вопросам и депутатской этике потребовал рязанского депутата Владимира Сидорова публично извиниться. Соответствующее решение в среду, 24 ноября, члены комитета приняли на заседании, которое прошло в онлайн-формате.

Ранее рязанский депутат Владимир Сидоров в резкой форме высказался о людях, которые покупают сертификаты о вакцинации. Тогда фракция партии «Единая Россия» обратилась к комитету с просьбой принять соответствующие меры по этому вопросу.

Члены комитета, обсудив вопрос, признали, что были нарушены нормы депутатской этики. В соответствии с решением комитета депутат Владимир Сидоров должен в письменной форме принести публичные извинения.