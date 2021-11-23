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Депутат Рязанской облдумы Владимир Сидоров жестко высказался о людях, покупающих сертификаты о вакцинации
Во время обсуждения законопроекта о введении обязательных QR-кодов, депутат заявил, что таких людей «надо расстреливать».

Депутат Рязанской облдумы Владимир Сидоров жестко высказался о людях, покупающих сертификат о вакцинации и о тех, кто такие сертификаты продает. Во время обсуждения законопроекта о введении обязательных QR-кодов, депутат заявил, что таких людей «надо расстреливать».

В телефонном разговоре с корреспондентом РЗН. инфо Владимир Сидоров отметил, что выступил эмоционально, поскольку переживает сегодняшнюю ситуацию с коронавирусом через личную трагедию.

«Жену потерял. За мной месяц ухаживали», — рассказал депутат.

«Посмотрите, что вокруг происходит, как болеют люди, как врачи зашиваются. Конечно, мои слова — это эмоции. Но я считаю, что к тем, кто покупает сертификат о вакцинации и продает сертификаты, к тем, кто нарушает антиковидное законодательство надо относиться жестко», — заявил Владимир Сидоров.

Видео Алексея Захарова