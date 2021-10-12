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Дмитрий Хубезов возглавил комитет по охране здоровья в Госдуме
Этот вопрос решили на первом пленарном заседании Госдумы восьмого созыва.

Бывший депутат Рязанской облдумы от «Единой России» Дмитрий Хубезов возглавил комитет по охране здоровья в Госдуме. Информация об этом содержится на сайте «ДумаТВ».

Этот вопрос решили на первом пленарном заседании Госдумы восьмого созыва. Согласно регламенту, там была утвержден состав комитетов, а также избрали глав комитетов и их заместителей.

Депутаты от «Единой России» возглавили 17 комитетов, депутаты КПРФ — пять, представители фракции «Справедливая Россия — За правду» — четыре, «Новые люди» — два, а ЛДПР сохранила руководство в четырех комитетах.

Также известно, что депутат Госдумы от Рязанской области Андрей Макаров сохранил пост руководителя комитета по бюджету и налогам.

Дмитрий Хубезов ранее возглавлял рязанский ОКБ. Спустя время его избрали депутатом Госдумы по Скопинскому одномандатному округу № 157.