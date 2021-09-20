На выборах в Госдуму в Рязанской области пересчитаны 100% бюллетеней

Среди партий «Единая Россия» набирает наибольший процент голосов, ее кандидаты побеждают в одномандатных округах

Избирательная комиссия Рязанской области объявила о подсчете 100% голосов и подвела предварительные итоги голосования на выборах депутатов Государственной Думы Р. Ф. , которые проходили 17-19 сентября.

Результаты в округе № 156:

«Единая Россия» — 46,40%,

КПРФ — 21,22%,

«Справедливая Россия — За правду» — 8,61%,

ЛДПР — 8,56%,

«Новые люди» — 6,01%, «Партия пенсионеров» — 2,67%.

«Коммунисты России» — 1,38%,

«Яблоко» — 0,94%,

«Родина» — 0,56%,

«Зеленые» — 0,67%,

«Зеленая альтернатива» — 0,50%,

Партия Роста — 0,24%,

Партия свободы и справедливости — 0,65%

Гражданская платформа — 0,09%.

Голоса за одномандатников:

Андрей Красов («ЕР») — 39,57%,

Олег Струков (КПРФ) — 13,78%,

Александр Аверин («Справедливая Россия — За правду») — 11,12%,

Дмитрий Детинов («Новые люди») — 7,62%,

Андрей Любимов («Яблоко») — 7,49%,

Максим Мустафин (ЛДПР) — 5,57%.

Сергей Перимбаев («Коммунисты России») — 5,46%

Александр Ржанов («Родина») — 1,23%

Павел Воронин («Партия пенсионеров») — 5,31%.

Явка составила 47,52% от общего числа избирателей.

Напомним, что результаты в Скопинском избирательном округе № 157 уже подведены.

Там партии набрали следующее количество голосов:

«Единая Россия» — 49,17%,

КПРФ — 18,79%,

ЛДПР — 9,69%,

«Справедливая Россия — за правду» — 7,83%,

«Новые люди» — 5,76%,

«Партия пенсионеров» — 2,59%.

«Коммунисты России» — 1,05%,

«Зеленые» — 0,77%,

«Яблоко» — 0,73%,

Партия свободы и справедливости — 0,57%,

«Зеленая альтернатива» — 0,57%,

«Родина» — 0,53%,

Партия роста — 0,22%,

«Гражданская платформа» — 0,09%

Голоса за одномандатников в округе № 157:

Дмитрий Хубезов («ЕР») — 48,06%

Евгений Морозов (КПРФ) — 14,66%

Александр Шерин (ЛДПР) — 13,84%

Григорий Парсеньтьев («Справедливая Россия — За правду») — 5,96%

Артур Завьялов («Новые люди») — 5,45%

Наталья Рубина («Партия пенсионеров») — 4,07%

Марина Тюрина («Коммунисты России») — 3,77%,

Александр Мосейчук («Зеленые») — 1,56%