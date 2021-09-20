На выборах в Госдуму в Рязанской области пересчитаны 100% бюллетеней

Избирательная комиссия Рязанской области объявила о подсчете 100% голосов и подвела предварительные итоги голосования на выборах депутатов Государственной
Результаты в округе № 156:
«Единая Россия» — 46,40%,
КПРФ — 21,22%,
«Справедливая Россия — За правду» — 8,61%,
ЛДПР — 8,56%,
«Новые люди» — 6,01%, «Партия пенсионеров» — 2,67%.
«Коммунисты России» — 1,38%,
«Яблоко» — 0,94%,
«Родина» — 0,56%,
«Зеленые» — 0,67%,
«Зеленая альтернатива» — 0,50%,
Партия Роста — 0,24%,
Партия свободы и справедливости — 0,65%
Гражданская платформа — 0,09%.
Голоса за одномандатников:
Андрей Красов («ЕР») — 39,57%,
Олег Струков (КПРФ) — 13,78%,
Александр Аверин («Справедливая Россия — За правду») — 11,12%,
Дмитрий Детинов («Новые люди») — 7,62%,
Андрей Любимов («Яблоко») — 7,49%,
Максим Мустафин (ЛДПР) — 5,57%.
Сергей Перимбаев («Коммунисты России») — 5,46%
Александр Ржанов («Родина») — 1,23%
Павел Воронин («Партия пенсионеров») — 5,31%.
Явка составила 47,52% от общего числа избирателей.
Напомним, что результаты в Скопинском избирательном округе № 157 уже подведены.
Там партии набрали следующее количество голосов:
«Единая Россия» — 49,17%,
КПРФ — 18,79%,
ЛДПР — 9,69%,
«Справедливая Россия — за правду» — 7,83%,
«Новые люди» — 5,76%,
«Партия пенсионеров» — 2,59%.
«Коммунисты России» — 1,05%,
«Зеленые» — 0,77%,
«Яблоко» — 0,73%,
Партия свободы и справедливости — 0,57%,
«Зеленая альтернатива» — 0,57%,
«Родина» — 0,53%,
Партия роста — 0,22%,
«Гражданская платформа» — 0,09%
Голоса за одномандатников в округе № 157:
Дмитрий Хубезов («ЕР») — 48,06%
Евгений Морозов (КПРФ) — 14,66%
Александр Шерин (ЛДПР) — 13,84%
Григорий Парсеньтьев («Справедливая Россия — За правду») — 5,96%
Артур Завьялов («Новые люди») — 5,45%
Наталья Рубина («Партия пенсионеров») — 4,07%
Марина Тюрина («Коммунисты России») — 3,77%,
Александр Мосейчук («Зеленые») — 1,56%