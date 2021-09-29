Родственники мужа пропавшей Елены Логуновой были причастны к «слоновской» ОПГ

Девушка пропала 25 июля. По факту исчезновения возбудили уголовное дело, которое взял на контроль председатель С. К. России Александр Бастрыкин.

Родственники Александра Логунова — мужа пропавшей Елены Логуновой — были причастны к «слоновской» ОПГ. Об этом пишет « Областная рязанская газета » со ссылкой на адвоката Максима Калинова.

«Есть информация, что родственники Александра Логунова в свое время были причастны к „слоновской“ ОПГ. Также есть информация, что у них имеются связи в следственном комитете, поэтому как предположение, вырисовывается, что Александра всяческим образом просто прикрывают», — рассказал адвокат.

В беседе с изданием он отметил, что Логунову не задали вопрос: почему он утверждает, что весь день был дома, хотя данные показывают, что он ездил по городу? Также без ответа остался вопрос, зачем в день исчезновения супруги он повез два чемодана в гараж.

Кроме того, Калинов рассказал, что в день исчезновения Елена пошли покупать микроволновку, а ее муж остался дома. Эта информация также вызвала сомнения у адвоката, поскольку микроволновая печь тяжелая, чтобы девушка смогла ее донести одна.

«Тем более у них есть машина. И в день, когда Елена пропала, он позвонил ей только один раз, и то только под вечер», — отметил Калинов.

В сообщении также отмечается, что в мае между родственниками супругов произошел конфликт. Дедушка и бабушка семьи Логуновых начали попрекать мать пропавшей в том, что женщина не помогает финансово своей дочери.

«После этого скандала между семьями воцарилось недопонимание», — отметили в издании.

Напомним, девушка пропала 25 июля. По факту исчезновения возбудили уголовное дело, которое взял на контроль председатель С. К. России Александр Бастрыкин.

На федеральном канале рассказали историю пропавшей девушки. После программы муж Елены Логуновой отказался от повторной проверки на полиграфе, а мать рязанки попала в больницу после визита полиции.