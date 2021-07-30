Возбуждено уголовное дело по факту исчезновения рязанки Елены Логуновой

По факту исчезновения девушки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

Возбуждено уголовное дело по факту исчезновения рязанки Елены Логуновой. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

26-летняя Елена 25 июля 2021 года около 15:00 вышла из дома на улице Черновицкой за покупками и не вернулась. В семье Логуновых воспитываются двое малолетних детей.

По факту исчезновения девушки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

Ранее волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» попросили рязанцев о помощи в поиске пропавшей девушки.