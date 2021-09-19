Историю пропавшей рязанки Елены Логуновой расскажут на федеральном канале

Точная дата выхода программы неизвестна.

Историю пропавшей Елены Логуновой расскажут на федеральном канале. Об этом РЗН. инфо рассказал собственный источник.

В четверг, 16 сентября, прошли съемки программы Андрея Малахова «Прямой эфир» на телеканале «Россия». Она будет посвящена истории пропавшей 26-летней Елены Логуновой. Точная дата выхода программы неизвестна.

Напомним, девушка пропала 25 июля при загадочных обстоятельствах. По факту исчезновения возбудили уголовное дело, которое взял на контроль председатель СК России Александр Бастрыкин.

Мать Елены Наталия Кошелева рассказала РЗН.инфо о последнем разговоре с дочерью и о подробностях поисков.