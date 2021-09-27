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Муж Елены Логуновой отказался от повторной проверки на полиграфе
Александр предоставил справку, что по состоянию здоровья ему противопоказаны дальнейшие проверки на детекторе лжи.

Муж Елены Логуновой отказался еще раз пройти проверку на полиграфе. Об этом РЗН. инфо рассказал адвокат Максим Калинов, представляющий интересы Наталии Кошелевой, матери исчезнувшей девушки.

Юрист пояснил, что супруг Елены прошел дважды исследования на полиграфе в СУ СКР по Рязанской области. Но Калинов считает, что заключение прибора может быть необъективным.

«Мне не предоставили сведения о проверках этого прибора. Из этого можно сделать вывод, что полиграф за долгие годы ни разу не был на проверке, а значит заключение не может быть точным», — пояснил он.

Адвокат добавил, что Александр предоставил справку, что по состоянию здоровья ему противопоказаны дальнейшие проверки на детекторе лжи.

«Справку предоставил не сразу, а позже. Значит предполагал, что снова будут вызывать и что-то может пойти не так… А ведь исследование на проверенном полиграфе могло бы сразу показать причастен он к исчезновению Елены или нет», — заключил собеседник.

Напомним, девушка пропала 25 июля при загадочных обстоятельствах. По факту исчезновения возбудили уголовное дело.

Мать Елены Наталия Кошелева рассказала РЗН. инфо о последнем разговоре с дочерью и о подробностях поисков.

Во вторник, 21 сентября, на телеканале «Россия» вышла программа «Прямой эфир». После этого дело об исчезновении Елены передали в Москву.