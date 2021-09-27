Мать пропавшей рязанки Елены Логуновой попала в больницу после визита полиции

Об этом РЗН. инфо сообщил адвокат Максим Калинов, представляющий интересы Наталии Кошелевой.

Мать пропавшей 26-летней рязанки Елены Логуновой попала в больницу после визита полиции. Об этом РЗН. инфо сообщил адвокат Максим Калинов, представляющий интересы Наталии Кошелевой.

Юрист рассказал, что после выхода программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым к Наталии приходил полицейский и навязывал женщине прохождение полиграфа. Калинов отметил, что правоохранитель отказался пояснить для какой цели это нужно сделать.

«По словам Наталии, полицейский вел себя агрессивно. Он ввел ее в заблуждение, сказав, что она должна пройти полиграф, а это добровольная процедура. Такая психологическая атака вызвала у нее волнение и скорая забрала Наталию в больницу», — рассказал юрист.

Адвокат добавил, что женщина до сих пор находится в медучреждении.

По словам защитника, после журналистского расследования команды Андрея Малахова следователи не стали прорабатывать версию с причастностью к исчезновению рязанки ее мужа Александра, а накинулись на Наталию.

«Это на мой взгляд кощунство, приходить к матери, которая глубоко переживает и доводить ее до такого состояния», — заключил Максим Калинов.