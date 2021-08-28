Бастрыкин взял на контроль поиски пропавшей в Рязани Елены Логуновой

Председатель СКР Александр Бастрыкин взял на личный контроль поиски пропавшей рязанки Елены Логуновой. Он поручил руководителю управления по Рязанской области Владимиру Никешкину доложить о расследовании.

Председатель СКР Александр Бастрыкин взял на личный контроль поиски пропавшей рязанки Елены Логуновой. Он поручил руководителю управления по Рязанской области Владимиру Никешкину доложить о расследовании, сообщила в пятницу, 27 августа, пресс-служба СКР.

Напомним, в ходе предварительного следствия установлено, что 25 июля 26-летняя мать двоих детей ушла из дома в магазин и не вернулась. На связь с родственниками женщина не выходила, ее телефон выключен. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Родственники пропавшей в Рязани Елены Логуновой продолжают верить, что она жива. Муж Елены прошел проверку на полиграфе.